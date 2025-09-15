お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次がMCを務める、NHKのドキュメントバラエティー『アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜』（毎週月曜後11：00）では、きょう15日の放送ラインナップが発表された。【番組カット】今回も…“アイカタ”だからこそ撮れる内容にあなたの「アイカタ」は誰ですか。そんなインタビューから始まるドキュメントバラエティー。撮影者が一番大切な人（＝アイカタ）の【イイところ