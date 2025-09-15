昨年、卵巣がんを発症して治療に取り組み、今年2月に歌手活動への復帰を公表。5月に地元、埼玉のサンシティ越谷市民ホールで復帰コンサート「市川由紀乃コンサートただいま！」を開催した歌手の市川由紀乃さん。【写真を見る】独自 【 市川由紀乃 】 「卵巣がん」診断で「目の前が真っ暗に」ステージ復帰に「由紀（さおり）さんが、強く背中を押してくださったから、今がある」今回、TBSの取材に応じ、がん治療にどのような思