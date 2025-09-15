18坪の小さな家に、自分の好きとこだわりを詰め込みました（写真：『53歳からのシンプルモダンな暮らし』より）【写真】好きなもので統一したTajiさんの部屋53歳の時、自分だけが住む小さな家を建てた美容師のTajiさん。それは、ずっとあきらめていた夢を叶えるため、そして自分を優先する暮らしをするための決断でした。「老後の家、おしゃれに暮らしたい」と願って進めた家づくりの様子をInstagramで発信したところ、シンプルモ