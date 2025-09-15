徹底したアウトボクシングで、アフマダリエフを支配した井上。そのスキルフルな展開に反響は広まった(C)産経新聞社他でもない本人が「100点」と自己採点を下した完璧な試合展開だった。9月14日、名古屋のIGアリーナで行われた世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上尚弥（大橋）がWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に3-0の判定勝ち。「フルトン戦、ネリ戦、あ