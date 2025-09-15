敬老の日のきょう15日(月)も暑さに要注意です。先週から停滞し続けていた秋雨前線が不明瞭になるため、きょうは雲が多めながら全国的に晴れるでしょう。そのため気温が上がり、最高気温は名古屋で36℃、大阪で35℃など9月半ばになってもまだ猛暑日となる所がありそうです。東京は雲が多いため、最高気温は31℃と強烈な暑さにはならない予想です。ただ、湿気が多く蒸し暑い体感が続くでしょう。札幌はきのうより5℃高い28℃と真夏並