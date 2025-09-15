２０１７年ミス青学ＧＰでモデルの今井美桜がプライベートショットを公開した。１５日までに更新したインスタグラムに「なつのおわりを感じるその前に夏の投稿したいな」とつづり、デジカメで撮った写真など、複数枚アップ。鏡越しのショットや、爽やかな色のワンピースを着た姿などを披露した。この投稿にファンからは「みおちゃん可愛い」「夏っぽいラベンダー色似合ってます！」「笑顔が最高です」「似合う」「可愛らし