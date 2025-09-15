◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２戦連発で史上６人目の２年連続５０本塁打の期待がかかる中、５回２死一、三塁の第４打席は右腕ペゲロから左飛に倒れた。７球目の１００・３マイル（約１６１・４キロ）直球をたたいたが、フェンス手前で