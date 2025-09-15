プロ野球セ・リーグは14日、各地で3試合が行われました。3位・DeNAとの直接対決に臨んだ巨人は3点リードの4回、2番手の平内龍太投手が4連打を浴びると代わった石川達也投手が林琢真選手にタイムリーを許すなど、DeNA打線の猛攻を受けこの回6失点で逆転を許しました。6回には田中瑛斗投手が2者連続ホームランを浴び突き放され、敗れた巨人はDeNAにゲーム差0とされました。首位阪神と対戦した中日は両チーム無得点の7回、先頭のボス