15日午前6時41分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の土浦市と筑西市、栃木県の栃木市です。【各地の震度詳細】■震度1□茨城県土浦市筑西市□栃木県栃木市気象庁の