9月14日夜、岐阜県土岐市の住宅で火事があり、この家に住む51歳の住人とみられる男性が死亡しました。土岐市駄知町の加藤拓実さん(51)の住宅で14日午後9時半過ぎ、「建物が燃えている」と近所の住民から消防に通報がありました。消防車10台が出て火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅がおよそ88平方メートルにわたり焼けました。警察によりますと、火元の家から男性1人が意識不明の状態で