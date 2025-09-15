林官房長官は16日に記者会見を開き、自民党の総裁選挙に立候補する意向を表明します。林長官は16日午後、国会内で立候補の意向を表明する予定で、総裁選に臨む思いなどを述べる見通しです。選挙で掲げる政策などは、後日改めて正式な出馬会見を開き、説明する方向で調整しています。また、16日は小林元経済安保相の出馬会見も予定されています。一方、すでに出馬会見を行っている茂木前幹事長は14日、フジテレビの「日曜報道 THE P