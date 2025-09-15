2025-26シーズンは始まったばかりだ。しかし、セルティックはすでに不穏な空気に包まれている。チャンピオンズリーグでカザフスタンのカイラトを相手に予選敗退を余儀なくされ、サポーターは不満を募らせている。以前から補強の不十分さを指摘する声はあった。前田大然は移籍を望みながらクラブに認められなかったと明かしている。今季で契約が満了するブレンダン・ロジャーズ監督の今後をめぐるうわさは後を絶たない。英