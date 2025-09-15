現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドが激突。ホームの前者が３−０で圧勝し、今季最初のマンチェスターダービーを制した。ペップ・グアルディオラ体制10年目のシティは、開始18分に今季初先発のフィル・フォーデンの得点で幸先良く先制。その後、53分と68分に頼れるエース、アーリング・ハーランドが追加点を挙げ、同じ街の宿敵を粉砕した。 一方、