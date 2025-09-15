＜天気＞北海道は晴れますが、午後ににわか雨がありそうです。とくに日本海側とオホーツク海側は急な雨や落雷、竜巻などにご注意ください。東北は晴れて、行楽日和になるでしょう。北陸と関東〜九州は、雲は多いものの晴れ間がありそうです。土日よりは晴れるところが多いでしょう。ただ、午後は山沿いを中心ににわか雨がありそうです。関東も日中は日差しや晴れ間がありそうです。午後は山沿いを中心ににわか雨があり、奥多摩など