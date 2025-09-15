フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（さら、１８）が１５日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「前髪重めぱっつんにしましたどうかな」とイメージチェンジしたことをつづった本田。続けて「今日は両親と望結とも一緒に過ごせました」と明かした。この投稿にファンからは「可愛すぎる〜」「似合ってるよー！」「綺麗ですよ」「可愛いに決まってる」「優勝すぎる」「透明感ハンパ