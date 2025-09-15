◇高校野球秋季静岡県大会▽１回戦星陵３−２浜松南（１４日。磐田球場）開幕し、１回戦８試合が行われた。星陵は浜松南に延長１０回タイブレークの末、無死満塁から野口誉央（よお、２年）の中犠飛で３―２と劇的サヨナラ勝利を挙げた。一塁ベースに向かいながら「ヨッシャー」と、叫んだ。同点の延長１０回無死満塁で星陵・野口がサヨナラ中犠飛だ。「直球一本に絞っていた。打った瞬間、これならと思った」。臨時代走の