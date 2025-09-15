◆米大リーグカブス４―３レイズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が１４日（日本時間１５日）、本拠のレイズ戦に先発し５回を７安打３失点も１０勝目ならず。また続けていた連続試合クオリティスタート（ＱＳ）も７で止まった。防御率は３・２９。初回だった。先頭のＹ・ディアスにカウント２―１からのまん中のスプリットを左中間スタンドに運ばれると、続くカミネロには１―２と追