中島ひとみ 写真：森田直樹/アフロスポーツ ＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月14日（日）＠国立競技場＞ 東京2025世界陸上・女子100メートルハードル予選が14日に国立競技場で行われ、中島ひとみ（長谷川体育施設）が12秒88（無風）のタイムで予選を突破した。 予選第6組で5着だったが、タイム上位者として準決勝進出を決めた。 初めての世界大会の舞台で、中島は国立競技場の大観衆に後押しされた。