福部真子 写真：アフロスポーツ ＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月14日（日）＠国立競技場＞ 東京2025世界陸上・女子100メートルハードル予選が14日に国立競技場で行われ、福部真子（日本建設工業）が12秒92（追い風＋0.1m/s） をマークして予選突破を果たした。 予選第5組の福部はスタートでやや出遅れたものの、中盤から徐々に加速。後半に粘りを見せて4位でゴール。 組内の上位3着