＜大相撲九月場所＞◇初日◇14日◇東京・両国国技館【映像】“ただならぬ”存在感の女性著名人14日、東京・両国国技館で初日を迎えた大相撲九月場所で、十両取組から向正面に座る“ただならぬ”存在感を放つ女性の姿をカメラが捉え「目立ちすぎ」「お綺麗です」「気品がすごい」などファンがざわつく一幕があった。ファン注目の場面は、十両六枚目・東白龍（玉ノ井）が同じく十両六枚目の嘉陽（中村）をはたき込んで初日白星を