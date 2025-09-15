東京・江戸川区で住宅6棟が焼ける火事があり、1人がけがをしました。14日午後10時半ごろ、江戸川区鹿骨で「家が燃えている」と119番通報がありました。東京消防庁などによりますと消防車40台が消火活動にあたり、火は約2時間半後にほぼ消し止められました。この火事で住宅6棟が燃え、住人の男性1人がけがをしました。