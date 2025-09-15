9月15日（月）24:29〜24:54 日本テレビ系で放送の「開演まで30秒！THE パニックGP」。MC大悟から出されるお題から芸人たちが30秒でショートコントを作り、即興で披露する超即興コント番組。※系列局の放送日時は変更になる可能性があります。各局の番組表をご確認下さい。今夜は、「お笑い東西決戦」！東の芸人と西の芸人、果たしてどちらがより面白いのか、プライドをかけた爆笑バトルが繰り広げられる。西チームが「強い絆がある