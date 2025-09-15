任期満了に伴うニセコ町長選挙はきのう投開票され、新人の田中健人さんが初当選を果たしました。「ばんざーい！」新人４人で争ったニセコ町長選挙で当選したのは無所属の田中健人さん・３４歳です。現職の片山健也町長の任期満了に伴って１６年ぶりの選挙戦となりました。（田中健人氏）「身が引き締まる思いで、しっかりとニセコの町がより発展していくために全力で挑戦していきたい」田中さんは５年前に、ニセコ町で官民連