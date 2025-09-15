北海道・留萌警察署は9月14日、留萌市に住む自称無職の男（78）を窃盗の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は9月14日午前11時ごろ、留萌市野本町にあるスーパーマーケットで、ジンギスカン1点（販売価格1510円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、かごを持たずに店内を歩いていた男を不審に思った店の警備員が様子を見ていたところ、男が商品を鞄にかくして支払いをせずに店の外に出たため