クマが目撃されたのは小樽市松ヶ枝1丁目の市道です。9月14日午後10時半ごろ、帰宅中の30代男性がバイクを走行中に、中央分離帯の草地に座り込むクマ1頭を目撃しました。付近は住宅街で幼稚園や保育園もあり、警察がパトロールを強化して、警戒にあたっています。