ボクシング・トリプル世界戦（１４日・ＩＧアリーナ）――スーパーバンタム級４団体統一王者、井上尚弥（大橋）が挑戦者の世界ボクシング協会（ＷＢＡ）同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を３―０の判定で破った。世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）、世界ボクシング機構（ＷＢＯ）は６度目、ＷＢＡ、国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）は５度目の防衛。井上は、５度目の４団体統一王座の防衛を果たし、スー