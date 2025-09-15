お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（47）とお笑い芸人の出川哲朗（61）が14日に放送された日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（後7・00）に出演。お笑いタレントのイモトアヤコ（39）に同番組のディレクターを務める夫へのクレームをぶちまける場面があった。今回は恒例企画「QTube」で中岡がベトナムを訪れたVTRを放送。そのロケ中に第2腰椎圧迫骨折疑いのケガを負ったため、負傷前までの映像を流した。帰国後、同企画の