アメリカと中国の貿易協議がスペインで始まりました。スペインの首都・マドリードで14日に始まった4回目となる貿易協議には、アメリカからベッセント財務長官が、中国からは何立峰副首相が出席しました。ロイター通信によりますと、協議では、関税措置などに加え、中国発の動画アプリ「TikTok」の問題についても議論が交わされたとのことです。アメリカ政府は「TikTok」について安全保障上の懸念があるとして、今年1月、親会社であ