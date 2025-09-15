14日、宮城・仙台市で友人と沢登りをしていた30歳の男性が滑落し死亡しました。消防によりますと14日午後、仙台市太白区で沢登りをしていた男性から「友人が滝つぼに落ちたようだ」と通報がありました。警察と消防が捜索にあたり、約3時間後に沢の中にいた埼玉・本庄市の会社員・佛木大亮さん（30）を見つけましたが、その場で死亡が確認されました。警察が当時の状況を詳しく調べています。