プロ野球パ・リーグは各地で3試合が行われました。首位・ソフトバンクは3点ビハインドの6回、1アウト1塁2塁を作ると野村勇選手のタイムリーで1点を返します。さらに海野隆司選手と笹川吉康選手もタイムリーで続き同点とすると、2アウト1塁3塁で柳町達選手がセンターへ運び逆転しました。4回以降オリックスにヒットを許さなかった投手陣がリードを守り、ソフトバンクが連勝としました。2位・日本ハムは初回、2つの犠牲フライで2点を