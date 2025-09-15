中国のEV（電気自動車）は世界でも最先端となっている。では、その技術の要には何があるのか。ジャーナリストの井上久男氏がレポートする。【画像】9000トンの圧力で一体鋳造されたEVの車体◆◆◆「ギガキャスト」という新技術「日本人の記者を受け入れるのは、おそらく初めてだと思います」こう語るのは、世界最大の鋳造機メーカーと言われるLKテクノロジーホールディングス（本社・香港。以下、LK）の劉卓銘CEO（最高経営責任