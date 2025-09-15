◆イースタン・リーグ巨人４―８ＤｅＮＡ（１４日・Ｇタウン）巨人の浅野翔吾外野手（２０）が１４日、逆方向への本塁打を含む２安打を放ち、２打点と状態の良さをアピールした。イースタン・ＤｅＮＡ戦の６回の守備から途中出場。２―８の７回先頭で変則左腕・岩田が外角に投じた１１７キロスライダーを強振。「入ったな」。打球は逆方向に伸び、右翼スタンドに飛び込んだ。右翼への一発を「高校ぶりです」と懐かしそうに振り