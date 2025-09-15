◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）プロ９年目の金沢志奈（３０）＝クレスコ＝が、ツアー初優勝を地元・茨城開催のメジャーで飾った。１打差３位で出て２バーディー、１ボギーの７１で回り、通算１０アンダーで並んだ桑木志帆（２２）＝大和ハウス工業＝とのプレーオフを１ホール目で制し、優勝賞金３６００万円と３年シードを