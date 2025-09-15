モデルでタレントの谷まりあが、１５日までに自身のＳＮＳを更新。友人との誕生日会の様子を公開した。谷はインスタグラムに「少し前になってしまいましたが、夏生まれの２人でお祝いし合いました」と書き出し、日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーとの２ショットなど多数のショットを披露。「中学生の頃の私たちには想像してなかったことがたくさん起きてなんだか２人で笑っちゃいますお互いいろいろ乗り越えてきたねとなん