ミニバンのタイヤ選びの重要性 ミニバンは、多人数で乗ることが多いクルマで、買い物から家族旅行まで、さまざまな用途に使われる。そんなミニバンには、クルマを支える重要な役割を果たす「タイヤ」の選び方が大切だ。快適な乗り心地や燃費を左右するだけでなく、安全にも直結するため、タイヤ選びは慎重に行いたい。今回はミニバン向けのタイヤの選び方を紹介しよう。 タイヤに求めるのは快適性？燃費の高さ？