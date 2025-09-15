【ナイロビ共同】世界保健機関（WHO）は14日、コンゴ（旧ザイール）中部カサイ州で感染が判明したエボラ出血熱の拡大を防ぐため、現地でワクチン接種が始まったと発表した。ただ届いたのは400回分にとどまり、AP通信は資金不足などで「接種が妨げられている」と指摘。対応が遅れると封じ込めが困難になるとの見方も出ている。カサイ州では8月下旬に最初の感染が確認され、少なくとも16人が死亡している。コンゴ国内のワクチン