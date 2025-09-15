プロ初打席は見逃し三振に倒れ、唇をかみしめる巨人・石塚裕惺(C)産経新聞社セ・リーグ2位の巨人は、9月14日のDeNA戦（横浜）に7-9で敗れた。日本球界復帰後4度目の先発だった藤浪晋太郎を2回KOにしたが、4回の大量6失点が痛かった。これで勝率5割に逆戻り。3位・DeNAにゲーム差なしに迫られた。【動画】ロマンの詰め合わせ！巨人・石塚裕惺の“プロ初本塁打”をチェック誤算は立ち上がりにあった。先発の赤星優志が、わずか12