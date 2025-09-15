千歳市の国道で、80代とみられる女性が道路を横断中に乗用車にはねられる事故がありました。女性は病院に搬送されましたが意識不明の重体です。事故があったのは千歳市花園2丁目の国道です。きのう午後10時ごろ、道路を渡っていた80代とみられる女性が乗用車にはねられました。警察によりますと、女性は病院に搬送されましたが意識不明の重体です。警察は乗用車を運転していた室蘭市の香川国洋容疑者・55歳を過失運転致傷の疑いで