9月15日午前1時ごろ、札幌市豊平区中の島1条1丁目で「豊平川の右岸通りのコンクリートの上に人が倒れている」と通りがかった人から通報がありました。札幌・豊平警察署によりますと、倒れていたのは50代くらいの男性だということです。男性は頭から出血していて、搬送時は会話ができない状態でした。警察は男性の身元の特定を急ぐとともに、事件と事故の両面で捜査しています。