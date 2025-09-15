元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。男性パートナーに譲れないものを明かした。今放送のゲストは2週続けてピン芸人のふかわりょう（51）。「絶対に譲れないものとかってないんですか？」と聞かれ、田中は「他人同士が生きていくって本当に簡単なことじゃないと思うんです。だから結婚されている方々とか、ましてお子さ