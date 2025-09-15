◆米大リーグメッツ５×―２レンジャーズ＝延長１０回（１４日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）８連敗中だったメッツが１４日（日本時間１５日）、本拠のレンジャーズ戦、延長１０回にピート・アロンソ内野手のサヨナラ３４号３ランでサヨナラ勝ち。９月５日レッズ戦以来の白星を挙げ、ナ・リーグ東地区２連覇にマジック１としていたフィリーズのこの日のＶ決定を阻止した。ニックネーム「白クマ」のアロ