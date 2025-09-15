全国高校サッカー選手権（１２月２８日開幕、東京ほか）への代表１枠を目指す道大会の組み合わせが、このほど決まった。千歳地区から４年ぶりの代表切符を勝ち取った札幌日大は、ＯＢの小沢忠謙監督（４９）が在学中の１９９２年と９４年に挙げた４強超えを目指す。４０人の部員は部室に飾られた当時の歴史物を日々見て「古豪復活」をテーマに掲げてきた。目標達成へ、１０月１１日の札幌創成との初戦に向け、士気を上げていく。