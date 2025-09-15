ツアープロの復活優勝や初優勝に貢献し、注目を集める柳橋章徳が中心となり“ゴルフスイングの本質に迫る”チームを結成！体やクラブの使い方の原理原則を追求し、個人の潜在的な能力の限界を突破（ブレイクスルー）するメソッドを毎月紹介しよう。 デコピンするときは指を動かそうとしていない デコピンの動きが理想のリリース 右手の人差し指を左手で押さえてデコピンしようとしたとき、