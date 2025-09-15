有原が7回3失点でチームトップタイの12勝目を挙げた。三回に4安打を集められて3点を先行されたものの、三回以外は全て三者凡退とリズム良い投球を披露した。「先に点を与えてしまったけど、四回以降は切り替えて投げることができた。何より逆転してくれた野手の方には本当に感謝したい」とコメント。小久保監督も「向こうに流れを渡さない投球だった」と評価した。