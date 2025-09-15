チーム一丸の思いが結実した。同点の六回2死一、三塁。ここまで3三振の柳町が勝ち越しの中前適時打を放った。「死ぬ気で頑張りました。ここで打てなかったら終わりだと思うぐらいの集中力だった」。喜ぶベンチに向けて、ガッツポーズを披露した。3点を追う苦しい展開。六回、先頭のベテラン中村が中前打で出塁すると打線が見事につながった。野村、海野、代打笹川の3者連続適時打で一気に追い付き、柳町が勝ち越し打。打者一巡