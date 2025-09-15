大分県日田市日ノ出町の昭和学園高で3日、九州大谷短大（福岡県筑後市）による出前授業があった。キャリアデザインコースの2年生約50人を前に、2人の講師が自分を客観視することや自己表現の仕方などを伝えた。大学の専門家による授業で自己理解を深め、自分の適性を知ることで進路選択のきっかけにしてもらおうと実施。同短大表現学科情報デザインコース講師の荒川大地さんと、表現学科長の日下部信さんが講師を務めた。僧