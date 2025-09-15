大分県日田市中心部の活性化を目指す街づくりグループ「日田プレイス」（西岡政彦代表）が、発足25周年を迎えた。節目を記念し、21日に定期市「日田いち」を同市三本松のパトリア日田と市中央公園の2会場で開催する。日田いちは、月1回の開催で「一期一会」を育み、「一押しの物・人」が集まる場を目指す。前身のフリーマーケットは2000年に中央商店街で始まり、会場をJR日田駅前広場、中央公園と移しながら続いてきた。今回