佐賀県玄海町議選（定数10）は16日、告示される。今のところ現職8人と新人2人の計10人が立候補を予定しており、無投票となる公算が大きい。立候補の届け出は午前8時半〜午後5時、同町役場3階で受け付ける。選挙戦になった場合、投票は21日午前7時〜午後6時、町内3カ所で行われ、同7時から町役場で開票される。有権者数は4105人（1日現在、町選管調べ）（向井大豪）