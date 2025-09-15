「ながさきピース文化祭2025」（第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭）の開会式が14日、長崎県佐世保市三浦町のアルカスSASEBOであり、天皇、皇后両陛下が出席された。県内8校の高校生による「長崎の鐘」などの合唱に続いて、長崎市出身のシンガー・ソングライターさだまさしさんが国歌を独唱した。長崎伝統の龍踊（じゃおどり）や五島市で800年の伝統がある念仏踊り「チャンココ」が披露された。障害者によるプ