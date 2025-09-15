佐賀玉屋（佐賀市）で12日、人気の催事「秋の全国うまいもの大会」が始まった。海鮮やブランド肉が味わえる弁当、サツマイモや栗を使った秋らしさ満載のスイーツなど、全国各地の名産品が並ぶ。23日まで。毎年秋に開催しており、今回で9回目。全国から40店舗以上が集結する。佐賀玉屋によると、今年は初めて16日までの前半を第1弾、18日からの後半を第2弾として、10店舗程度の入れ替えを行うという。第2弾では櫻井家（北海道函